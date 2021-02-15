Белгородцев ждет самая длинная рабочая неделя в году. Фото: "КП" Архив

Белгородцы, как и все россияне, будут работать в субботу, 20 февраля. В Роструде отметили, что эта неделя будет самой длинной рабочей неделей в 2021 году. А затем всех ждут три выходных — с 21 по 23 февраля включительно. С 24 по 26 февраля — рабочие дни, так что послепраздничная рабочая неделя будет 3-дневной.

Также в Роструде напомнили, сколько дней жители России будут отдыхать в 2021 году. В общей сложности в 2021 году россиян ждет 30 праздничных дней. Так, как уже отмечалось, День защитника Отечества (23 февраля) сократит рабочую неделю до трех дней. Международный женский день (8 марта) сократит рабочую неделю до четырех дней.

В мае первые две рабочие недели также будут 4-дневными. В связи с празднованием Дня России (12 июня) также сократится рабочая неделя. В начале ноября россиян ожидают 3-дневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября). Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря 2021 года объявлено нерабочим днем.