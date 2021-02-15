В Белгороде с молотка уйдут земельные участки и квартиры должников

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В Белгороде 25 февраля пройдут электронные торги по продаже арестованного имущества должников. На торгах будет реализовано имущество по 19 лотам на общую сумму 40 462 617 рублей. На торги выставлены земельные участки и квартиры должников.

В том числе с молотка продадут: земельный участок площадью 1677 квадратных метров (начальная продажная цена 435 200 рублей); квартиру площадью 42,5 квадратных метра (начальная продажная цена 1 623 200 рублей); квартиру площадью 42,9 квадратных метра (начальная продажная цена 1 800 000 рублей); квартиру площадью 82,00 квадратных метров (начальная продажная цена 5 024 802 рублей.

Организатором торгов является Межрегиональное территориальное управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях.

Торги состоятся в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/). С условиями участия в торгах, а также с полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru., (https://tu31.rosim.ru/). Информация о проведении торгов также размещена на официальном сайте УФССП России по Белгородской области (https://r31.fssp.gov.ru/) в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы» (http://fssp.gov.ru/torgi/).