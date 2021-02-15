Белгородские судебные приставы приняли участие в «Лыжне России - 2021»

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В Белгороде на велолыжероллерной трассе «Олимпия» состоялась 39-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2021». К лыжному забегу присоединились и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Белгородской области.

Сотрудники ведомства уже 8 лет принимают участие в данном спортивном мероприятии и, конечно, этот год не стал исключением. Занятия спортом — неотъемлемая часть жизни всех сотрудников Управления. Бег на лыжах, как один из самых распространенных видов спорта в России, укрепляет волевые и физические качества человека, придает сил, укрепляет здоровье, повышает иммунитет к стрессовым ситуациям, что актуально при исполнении судебными приставами своих служебных обязанностей.