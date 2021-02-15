Мороз и солнце порадуют белгородцев на этой неделе

Коммунальщикам нужно приготовить лопаты и технику. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сегодня столбики термометров опустятся днем до отметки – 10 градусов, а ночью будет – 21. Но на этом зима не успокоится: во вторник, 16 февраля, метеорологи прогнозируют днем –15, а ночью и вовсе –26.

Начиная со среды температура воздуха будет повышаться, пока не дойдет до комфортных –6 в пятницу. Но это днем, а по ночам по-прежнему ожидаются сильные морозы ниже –10.

Специально для любителей тепла в понедельник-среду будет светить солнце, а в четверг ожидается обильный снегопад. Так что коммунальщикам нужно приготовить лопаты, а белгородцам – шубы.