В Губкине злоумышленник поджигает автомобили. Фото с сайта Главного управления МЧС по Белгородской области

Только за последние двое суток в городе Губкин сгорели три автомобиля — Нива, SkodaOctavia и ВАЗ-2115. В региональном управлении МЧС рассказали, что два автомобиля - SkodaOctavia и ВАЗ-2115 оказались полностью повреждены огнем. Причем среди предполагаемых причин пожара спасатели называют поджог. Кто-то сводит счеты с недругами?

Звонок о возгорании автомобилей поступил на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 01:11. На улицу Прохладную, где горели Skoda и «пятнадцатая», выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 8.

В 01:27 была зафиксирована полная ликвидация пожара, но шестнадцати минут оказалось достаточно для необратимых повреждений машин.