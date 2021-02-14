В Белгородской области масочный режим продлен до 15 марта. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал постановление о продлении масочного режима в регионе до 15 марта 2021 года, сообщает региональная пресс-служба губернатора и правительства. Пенсионерам власти по-прежнему рекомендуют сидеть дома. Отметим, что рекомендуют надевать маски и на улице, а не только в помещениях, при условии, что белгородцам не удается соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что ранее было подтверждено право торговых сетей на отказ в обслуживании посетителям без средств индивидуальной защиты.