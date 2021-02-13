Семинар по развитию движения «ЮНАРМИЯ» завершился в Белгородском районе. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

В Белгородской области 17679 участников «ЮНАРМИИ», из них 5775 – в отрядах юнармейского движения Белгородского района. Сегодня в муниципалитете действуют 275 отрядов юных патриотов. Вчера завершился семинар-совещание Центрального Федерального округа по развитию региональных отделений добровольного российского детско-юношеского движения.

Во время трехдневной встречи участники делились опытом работы, обсуждали идеи по развитию региональных представительств и планы на текущий год. В рамках совещания руководители и представители штабов из 16 регионов страны возложили цветы к Вечному огню на Соборной площади и развернули копию Знамени Победы.

На семинар-совещании представители Министерства обороны и «ЮНАРМИИ» вручили благодарственные письма активистам, которые помогают развивать Движение в Белгородской области.