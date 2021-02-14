В Валуйском округе закончился прием инициативных проектов по благоустройству

В Валуйском округе закончился прием инициативных проектов. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйском городском округе закончился прием инициативных проектов. Они выдвинуты на конкурсный отбор неравнодушными группами жителей округа для реализации в 2021 году. Предложенные проекты затрагивают, в основном, благоустройство территорий, а также сооружений и учреждений сел, поселков.

Это обустройство моста через реку Оскол в селе Лавы, ремонт кровли Лавинского сельского клуба. Среди проектов также устройство сетей уличного освещения в селах Тулянка, Лучка и организация освещения общественных территорий поселка Ровное.

Инициативные группы также предложили среди проектов ремонт кровли Борчанского сельского Дома культуры, ремонт кровли Сухаревского сельского клуба и многие другие проекты. Администрация округа опубликовала 38 проектов на своем сайте и пригласила жителей округа к активному обсуждению.