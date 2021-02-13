Белгородец несколько раз прыгнул на приятеля и сломал ему ребра

Медики сообщили в полицию, что к ним поступил 43-летний пациент с переломом ребер. Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 28-летний приятель мужчины.

По предварительным данным, мужчины не поладили во время пьяного застолья. Гость сначала ударил хозяина квартиры кулаком в голову, а когда тот упал, несколько раз прыгнул на лежащего мужчину.

- Скорую помощь вызвала услышавшая крики соседка. Согласно медицинскому заключению, здоровью белгородца причинен вред средней тяжести, - сообщили в пресс-службе УМВД области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.