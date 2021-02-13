В Губкинском округе проходит конкурс-фестиваль «Память сердца». Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В феврале на онлайн-платформе Центра культурного развития «Строитель», при поддержке управления культуры администрации Губкинского городского округа, проводится II Межрегиональный творческий онлайн конкурс-фестиваль «Память сердца». Фестиваль посвящен 76-летию Великой Победы.

Конкурс-фестиваль пропагандирует художественными средствами героическую историю и воинскую славу Отечества, подвиг советского народа, отстоявшего независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: вокал, хореография, художественное слово, инструментальное творчество, декоративно-прикладное творчество, театр моды. Прием работ проводится по 23 февраля 2021 года.