Белгородку подозревают в превышении пределов необходимой обороны

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В полицию Белгорода от медиков поступило сообщение о доставленном «скорой» 35-летнием пациенте с ножевым ранением в живот. Правоохранители выяснили, что мужчина пострадал во время конфликта с приятельницей.

Женщина не стала отрицать свою причастность к произошедшему. Она рассказала, что они вместе с приятелем выпивали. Потом между ними вспыхнул конфликт, и мужчина поднял на нее руку. Опасаясь избиения, она схватила нож и ударила оппонента. После случившегося белгородка сама вызвала скорую.

В пресс-службе УМВД области рассказали, что уголовное дело возбуждено за превышение пределов необходимой обороны. Санкции предусматривают до одного года лишения свободы.