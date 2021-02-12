В Белгороде пропал перенесший инсульт пожилой мужчина

Всех, кто видел мужчину, просят срочно сообщить информацию в УМВД.

Полиция Белгорода разыскивает пропавшего без вести 67-летнего жителя областного центра. Юрий Александрович Михайлов ушел из дома около 11 часов дня 10 февраля и до сих пор не вернулся. Сообщается, что мужчина перенес инсульт, может быть дезориентирован в пространстве и нуждаться в медицинской помощи. Он носит усы, очки и прихрамывает на левую ногу.

Всех, кто видел мужчину, просят срочно сообщить информацию в УМВД. Звонить следует по телефонам: 8 (4722) 31-22-02, 31-10-28, 8-999-421-00-80, 8-920-204-12-22 или 102.