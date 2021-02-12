В Белгороде подземку на «Родине» затопило

Дворники активно убирают снег, но непогода готовит новые сюрпризы. Фото: "КП" Архив

Из-за непогоды, которая обрушилась в пятницу на головы жителей Белгорода, переход в центре, на «Родине», затопило. Вода местами стоит по косточки, а где и повыше. Продавцы были вынуждены кто чем вычерпывать вручную прибывающую воду и выносить ее на улицу, чтобы спасти товар.

Водяная преграда остановила и пешеходов, которые разворачиваются, увидев водное препятствие. При этом синоптики обещают, что к вечеру в областном центре значительно похолодает и ледяной дождь, который сейчас усиливается, сменится морозами. Если воду к этому времени из перехода на «Родине» не откачают, образуется настоящий каток.

Отметим, что еще с утра власти Белгорода просили белгородцев по возможности оставаться дома и не выходить на улицу, так как вода скрыла лед на тротуарах и проезжей части.