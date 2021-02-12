В Белгородской области выберут королеву невест. Фото с сайт администрации Губкинского городского округа

Управление ЗАГС Белгородской области объявило фотоконкурс «Королева невест - 2021». Желающим принять участие в конкурсе необходимо прислать фотографию невесты, указав свои фамилию, имя, отчество, дату и место государственной регистрации брака, контактный номер телефона. При этом голосовать за снимки можно по 31 января 2022 года включительно.

Участвовать в конкурсе могут только те, кто зарегистрировал брак с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в органах ЗАГС Белгородской области. Управление ЗАГС Белгородской области самостоятельно разместит присланные фото в ленте Инстаграм. Итоги будут подведены 1 февраля 2022 года путем подсчета голосов (лайков), отданных за снимки.

Участница, фотография которой наберет наибольшее количество голосов, будет признана победительницей - Королевой невест - 2021.

Победительница получит приз-сюрприз от управления ЗАГС Белгородской области!