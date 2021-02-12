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Общество

Мэр Белгорода попросил горожан посидеть дома

Улицы города превратились в ледяной каток после дождя
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские коммунальщики делают все возможное, но горожанам не до смеха. Фото со страницы ВКонтакте мэра Белгорода Юрия Галдуна

Белгородские коммунальщики делают все возможное, но горожанам не до смеха. Фото со страницы ВКонтакте мэра Белгорода Юрия Галдуна

Сегодня улицы Белгорода превратились в каток после ледяного дождя. Под тонким слоем воды скрывается лед, который сразу-то и не разглядишь! «Вы будете смеяться, но опять неожиданно пошел дождь. Если без шуток, мы делаем все возможное. К 15-00 ситуация наладится. Не выходите на улицу без крайней необходимости», - посоветовал белгородцам мэр Юрий Галдун.

Но горожанам не до смеха. На подобном покрытии можно запросто поскользнуться и рухнуть наземь. Так что белгородским медикам из травмпунктов сегодня работы прибавится.

Похожая ситуация и в других населенных пунктах региона. Если учесть, что в областном центре температура воздуха всегда чуть выше и тает все это великолепие немного быстрее, то жителям окрестных сел и городов можно только посочувствовать.