Мэр Белгорода попросил горожан посидеть дома

Белгородские коммунальщики делают все возможное, но горожанам не до смеха. Фото со страницы ВКонтакте мэра Белгорода Юрия Галдуна

Сегодня улицы Белгорода превратились в каток после ледяного дождя. Под тонким слоем воды скрывается лед, который сразу-то и не разглядишь! «Вы будете смеяться, но опять неожиданно пошел дождь. Если без шуток, мы делаем все возможное. К 15-00 ситуация наладится. Не выходите на улицу без крайней необходимости», - посоветовал белгородцам мэр Юрий Галдун.

Но горожанам не до смеха. На подобном покрытии можно запросто поскользнуться и рухнуть наземь. Так что белгородским медикам из травмпунктов сегодня работы прибавится.

Похожая ситуация и в других населенных пунктах региона. Если учесть, что в областном центре температура воздуха всегда чуть выше и тает все это великолепие немного быстрее, то жителям окрестных сел и городов можно только посочувствовать.