Из-за «Лыжни России» в Белгороде перекроют улицы

Фото: ВКонтакте сообщества Лыжня России.

Из-за «Лыжни России», которая пройдет 13 февраля, в Белгороде перекроют часть проспекта Ватутина и улицы Газовиков. Также в городе во время проведения мероприятия ограничат остановку и стоянку транспорта. Остановка и стоянка автотранспорта будут ограничены уже с 23 часов 12 февраля и до окончания мероприятия. При этом нельзя будет оставить автомобиль по правой стороне проспекта Ватутина до улицы Газовиков, а также на четной стороне улицы Газовиков от дома № 102 до улицы Шумилова.

Отметим, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций на участках перекрытых дорог будет работать эвакуатор.

Организаторы мероприятия отмечают, что это уже 39-я по счету Всероссийская массовая лыжная гонка. В Белгородской области она проходит в десятый раз и в ней планируют принять участие 4,5 тысяч.

Регистрация участников начнется в день соревнований с 8:30 до 11:00 утра. Затем состоится церемония открытия, а затем распределение участников. В завершение победителей и призеров наградят медалями и дипломами Минспорта России, дипломами и медалями управления физической культуры и спорта Белгородской области. Не останутся без памятных подарков и участники открытой группы.