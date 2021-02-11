Полиция еще раз напомнила белгородцам об ответственности за участие в несанкционированных акциях Фото: "КП" Архив

В УМВД России по Белгородской области предупредили жителей региона об ответственности за участие в несогласованных публичных мероприятиях. В ведомстве напомнили, что за нарушения законодательства в этой сфере предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Полицейские призывают белгородцев отказаться от участия в несанкционированных акциях, не поддаваться на провокации и выполнять законные требования правоохранителей.

- Любые попытки провести несогласованные публичные мероприятия, а также совершить провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и будут немедленно пресекаться, - говорится на сайте ведомства.

Полицейские также обращаются к родителям с просьбой контролировать времяпрепровождения детей. Белгородцам напоминают, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность.