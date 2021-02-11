Спортсмен из Шебекино поедет на первенство Европы по самбо. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Шебекинский спортсмен Артур Шаромов попал в сборную команду России по самбо и представит наш регион на первенстве Европы. Первенство России по самбо среди юношей и девушек проходило в городе Армавир и являлось отборочным этапом на первенство Европы. В соревнованиях принимали участие более 600 спортсменов из разных регионов России.

В весовой категории до 71 кг за победу боролись 64 спортсмена. По итогам предварительных схваток в финал вышел Артур Шаромов, где в упорной борьбе уступил спортсмену из Майкопа и занял второе место.

Тренируется спортсмен под руководством наставников шебекинской спортивной школы «Атлант» Олега Терещенко и Николая Шибаева.