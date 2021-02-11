В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в кражах из охраняемого магазина

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 35-летнего неоднократно ранее судимого белгородца, который украл из торгового учреждения товара на общую сумму более 7500 рублей.

Сигнал «Тревога» на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ поступил из магазина, расположенного на проспекте Богдана Хмельницкого. Подозреваемого в краже заметил администратор торгового центра с помощью камер видеонаблюдения. Он сразу нажал на кнопку тревожной сигнализации. Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего безработного жителя областного центра.

Как было установлено, мужчина украл шуруповерт, стоимостью более 4000 рублей. Похищенный товар злоумышленник спрятал за пазуху куртки и пытался пронести мимо кассового аппарата. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

Отметим, что при дальнейшем мониторинге записей камер видеонаблюдения было установлено, что ранее задержанный совершил кражу двух наборов столовых приборов общей стоимостью более 3500 рублей. Общий ущерб украденных товарно-материальных ценностей составил свыше 7500 рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.