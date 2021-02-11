В самом большом селе Старооскольского округа отремонтируют школу. Фото со страницы в соцсети ВКонтакте мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

В одном из самых больших сел Старооскольского городского округа - Роговатом в этом году будет капитально отремонтирована школа. После реконструкции там появится зал для занятий вольной борьбой. То, что жителям не хватает данного спортивного объекта, выяснилось в ходе приема граждан, который провел мэр Старого Оскола Александр Сергиенко.

Но ремонт школы - лишь одна из задач, отметил градоначальник. «Необходимо развивать сеть водоснабжения села, модернизировать уличное освещение, а также закончить реконструкцию дороги Роговатое - Шаталовка, что мы также постараемся сделать в 2021-м» - написал мэр в соцсети.