11 февраля белгородцам обещают днем и ночью снег, снег, снег

11 февраля белгородцам обещают и днем и ночью снег, снег, снег. Фото: Ирина ТАРАСОВА

По прогнозу белгородских синоптиков, 11 февраля будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов до 7 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Белгороде ночная температура составил 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса выше нуля.