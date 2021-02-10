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В Старом Осколе отремонтировали еще один детский сад

Всего капремонт проведен в 10 дошкольных учреждениях
Ирина ТАРАСОВА
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Фото со страницы ВКонтакте Александра Сергиенко.

Фото со страницы ВКонтакте Александра Сергиенко.

Хорошие новости пришли из Старого Оскола. Как сообщил мэр этого города Александр Сергиенко на своей странице в социальной сети, в Старом Осколе завершен капитальный ремонт еще одного дошкольного учреждения. При этом отремонтировано в целом 10 детских садов.

Старооскольский детский сад №15 «Дюймовочка» преобразился благодаря помощи компании «Металлоинвест». «Добавлю, что по программе «Апгрейд» в округе уже отремонтировано десять детских садов. В планах на этот год – еще два», - обнадежил старооскольцев мэр в соцсети.