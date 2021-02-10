Полиция опубликовала видео разбойных нападений на офисы микрозаймов в Белгороде

Напомним, в субботу, 6 февраля оперативники задержали подозреваемого в серии разбоев. Как раз в этот день 39-летний мужчина совершил последний налет на одном из городских рынков.

По предварительным данным, на его счету пять таких эпизодов. Помимо офисов микрозаймов, нападению подвергся продуктовый магазин. Мужчина заходил в помещения с ножом в маске и капюшоне. Действовал быстро и дерзко. Угрожая сотруднику ножом, он забирал деньги и скрывался.

По информации полиции, злоумышленник орудовал в городе с 18 января. Всего ему удалось похитить более 189 тысяч рублей. При задержании он ранил правоохранителя. Оперативнику оказали медицинскую помощь, опасности для его жизни и здоровья нет.

На опубликованном полицией видео задержанный объясняет, что похищенные деньги тратил на погашение кредита. В пресс-службе УМВД области сообщили, что по фактам разбоев возбуждены уголовные дела. Задержанному может грозить до десяти лет лишения свободы.