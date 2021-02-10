Белгородцам предложили оценить сразу три проекта благоустройства общественных пространств

Фото: beladm.ru.

В Белгороде путем онлайн-голосования горожане могут оценить сразу три проекта благоустройства общественных пространств – реконструкции Центрального парка, Архиерейской рощи и спортивной площадки, которую планируют оборудовать на улице Губкина.

Так, в Центральном парке предлагают установить контактные фонтаны, амфитеатр, оборудовать зоны отдыха и необычные развлекательные комплексы для детей. Проект благоустройства Архиерейской рощи предусматривает обустройство уютной зоной для любителей спорта и тихого отдыха. Также должны появиться велодорожки, скилл-зона, спортивная зона и небольшой амфитеатр в экологическом стиле. Спортплощадка в районе дома № 38а на улице Губкина будет включать часть пространства для игры в стритбол, мини-футбол, бадминтон, две площадки для игры в настольный теннис, 2 беговые дорожки по периметру спортивной площадки протяженностью около 100 метров, а также места для отдыха.

Горожане отозвались на призыв принять участие в онлайн-голосовании. Пока большинство поддерживает все три проекта, есть и те, кто против всех трех и те, которые предлагают свои варианты. Высказываются горожане и за то, чтобы спортплощадки появились и в других районах города, а в Архиерейской роще предусмотрели установку урн для мусора, в Центральном парке – разнообразили посадки деревьев и кустарников.