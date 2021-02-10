Жительница Белгорода поблагодарила участкового, вернувшего ей домашнюю любимицу. Фото: Ирина ТАРАСОВА

К участковому уполномоченному отдела полиции №1 УМВД России Белгорода младшему лейтенанту Сергею Л. обратилась пенсионерка с необычной просьбой. Женщина рассказала, что пара, ведущая асоциальный образ жизни, забрала ее любимицу – домашнюю кошку. Женщина попросила помочь участкового вернуть ее домой.

Участковый откликнулся на просьбу пенсионерки, нашел тех, кто забрал у нее животное, поговорил с ними и возвратил питомицу хозяйке. Спустя время пенсионерка прислала в УМВД России по Белгородской области трогательное письмо, в котором поблагодарила правоохранителя. Особенно растрогало хозяйку кошки, что участковый сам принес ее любимицу ей домой.