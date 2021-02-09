На пожаре в Губкинском городском округе погиб мужчина. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

На пожар часто смотрят как на неизбежное стихийное бедствие. Но это не так. Пожара можно не допустить, если осторожно обращаться с огнем, не нарушая правил безопасности. Нередко в огне гибнут сами виновники пожаров, их родственники, соседи. Так, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано три пожара, погиб один человек.

8 февраля в 16 часов 42 минуты поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Копцево Губкинского городского округа. К месту происшествия направили дежурный караул пожарно-спасательной части № 8, № 57 и добровольную пожарную дружину села Копцево. В результате пожара огонь полностью уничтожил дом. К сожалению, в результате происшествия погиб собственник дома – мужчина 1954 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

В этот же день в селе Новоалександровка Ровеньского района горели гараж и пристройка. Огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку. Предполагаемая причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 34 и добровольная пожарная команда «Советская Родина».

В Белгороде по улице Попова пожар произошел в строящемся девятиэтажном доме. В подвальном помещении загорелся мусор. Возможно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 1 и №4.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.