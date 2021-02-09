Несмотря на метель, в Губкинском округе готовятся к весне. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

Метель-метелью, а сельхозпредприятия агропромышленного комплекса Губкинского округа начали готовиться к весенне-полевым работам. Уже завозятся минеральные удобрения: при плане 4915 тонн в действующем веществе уже завезено больше 30%. Закуплены и завезены семена: сахарной свеклы, подсолнечника, сои, кукурузы.

Прошли проверку семена яровых зерновых культур на соответствие посевных качеств. Отремонтировано 70% техники для весенне-полевых работ. До 1 апреля года все сельскохозяйственные предприятия пройдут технический осмотр техники.