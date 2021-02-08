56-летний белгородец разбил своему 60-летнему приятелю автомобиль битой. Фото: "КП" Архив

В Белгородский районный отдел полиции обратился 60-летний местный житель. Он рассказал, что его приятель битой повредил принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-21074». Участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого. Им оказался 56-летний житель Белгорода. Также выяснилось, что конфликт между немолодыми мужчинами произошел на бытовой почве.

В ходе разбирательств выяснилось, что накануне между мужчины поссорились. И «обиженный», решив отомстить, приехал во двор многоквартирного дома, где проживает его «обидчик». Там он нашел машину приятеля и битой разбил отечественный автомобиль. Сумма причиненного ущерба составила более 36 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, отдел дознания ОМВД России по Белгородскому району в отношении 56-летнего мужчины возбудил уголовное дело. Санкции статьи предусматривает лишения свободы до двух лет.