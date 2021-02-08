Энергетики обеспечили белгородский завод «Ритм» дополнительной мощностью

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме 1600 кВт новый производственный цех белгородского завода «Ритм», специализирующегося на выпуске сельхозтехники для агропромышленной отрасли. Общая мощность предприятия выросла до 3000 кВт.

Для обеспечения энергопринимающих устройств потребителя заявленной мощностью энергетики заменили на питающем центре трансформаторы тока и построили 2,5 километра кабельных линий электропередачи 6 кВ. Основными объектами потребления станут производственное оборудование, станки, системы освещения и отопления.

Завод «Ритм» – одно из старейших предприятий региона. С середины 1990-х годов специализируется на изготовлении сложной сельхозтехники: свеклоуборочных комбайнов, ботвоуборочных машин, сеялок точного высева для посева свёклы, кукурузы, подсолнечника, которые используется в АПК Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской областей, Краснодарском крае и других регионах страны.

Помимо завода «Ритм», в декабре прошлого - январе нынешнего года Белгородэнерго выдал 1 962 кВт мощности предприятию «Бипласт», 1 610 кВт сыродельному заводу в Прохоровке «Хохланд Руссланд», 250 кВт агропредприятию по производство гранулированной соломы компании «БЭЗРК-Белгранкорм» в Ракитянском районе.

К сетям подключен целый ряд социальных объектов, в том числе начальная школа на 100 мест в поселке Майский, новый детский сад на 150 мест на улице Апанасенко в Белгороде, Сергиевская СОШ в Краснояружском районе, насосная станция в Новотаволжанском сельском поселении, очистные сооружения в Большетроице, КНС в Старом Осколе.