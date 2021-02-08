В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще три жителя. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки от заражения коронавирусом в регионе скончались еще три жителя. Также за прошедшие сутки выявлен 161 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Скончавшиеся — жители Белгорода мужчина и женщина 1949 и 1952 годов рождения и жительница Новооскольского городского округа 1960 года рождения. Все трое проходили лечение на базе Городской больницы №2 города Белгорода. Среди новый зараженный коронавирусной инфекцией наибольшее число старооскольцев – 43 человека (всего в горокруге число заболевших с начала пандемии составило 4 390 человек). В Белгороде число зараженных за сутки составило 41 случай (всего заболевших – 7 809), в белгородском районе – 16 (2 659). Есть заболевшие и в других муниципалитетах области.