В Белгородской области назначен новый руководитель департамента внутренней и кадровой политики

В Белгородской области назначен новый кадровик. Фото: "КП" Архив

На сегодняшнем заседании белгородского правительства врио губернатора Вячеслав Гладков объявил о новом назначении. Новым руководителем департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области сегодня стал Алексей Папченя. Новый кадровик региона работал с врио в Ставропольском крае и Севастополе, занимал пост его советника.

Отметим, что с 2018 года по 2021 Алексей Папченя исполнял обязанности директора ГАУ Ставропольского края «Ставропольское телевидение». К своим обязанностям новый руководитель департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области приступит с 9 февраля 2021 года.