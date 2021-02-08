«Музыку пылающего сердца» представит Белгородский академический русский оркестр

Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.

11 февраля в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт «Музыка пылающего сердца». С Белгородским академическим русским оркестром под управлением главного дирижера — заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова, выступит заслуженный артист Республики Карелия Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина).

Михаил Тоцкий – один из тех разноплановых музыкантов, чей талант проявляется одинаково успешно сразу в разных областях музыки: яркий, виртуозный баянист, исполнитель на редком музыкальном инструменте «бандонеон». Михаил Тоцкий гастролирует в Карелии, России и за рубежом. Выступал на таких сценах, как Московский международный дом музыки, Зал Чайковского, Малый зал Санкт-Петербургской филармонии; а также в Германии, Франции, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Норвегии и других странах.

В программе концерта «Музыка пылающего сердца» — самая разнообразная музыка: король танго Астор Пьяццолла и Ришар Гальяно, Виктор Гридин и Артем Нижник. Кроме того, гостей филармонии е мировая премьера — впервые прозвучит «Ягодная фантазия» для балалайки с оркестром Ильи Мищенкова (солист — лауреат международных конкурсов Юрий Фукалов).