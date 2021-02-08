Белгородские пожарные пришли на помощь кошке, провалившейся в цокольное помещение

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского городского округа позвонили очевидцы. Они рассказали, что в Строителе на улице Березовая в доме №5 кошка провалилась в окна-приямки цокольного помещения. По их словам, животное было в очень плохом состоянии, скорее всего на кошку напали собаки. Жители дома пытались вытащить животное самостоятельно, но у них ничего не получилось и они обратились за помощью к спасателям.

На место выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 36. Пожарный с помощью подручных средств аккуратно освободил кошку и передал в руки жительнице дома, которая решила оставить животное себе. Женщина поблагодарила пожарных за спасение своего нового друга.