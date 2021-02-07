Ученица Стригуновской школы Белгородчины вышла в финал Всероссийского конкурса "Ученик года-2021"

Ученица Стригуновской школы Белгородчины в финале Всероссийского конкурса. Фото пресс-службы администрации Борисовского района

Всероссийский конкурс «Ученик года – 2021» проходит ежегодно, с целью создания единого пространства общения и обмена опытом для учеников школ Белгородской области. Членами жюри были отобраны 8 конкурсантов. В числе финалистов – Арина Карпенко, ученица 11 класса Стригуновской школы Борисовского района.

Арина успешно продемонстрировала свои интеллектуальные, лидерские, творческие, ораторские способности в муниципальном этапе Конкурса и смогла достойно себя проявить. Участница показала лучшие результаты в заданиях: «Портфолио участника», «Творческая презентация», «Мастер-класс «Формула моего успеха», домашнее задание «Лепбук «Музеи моего края», конкурс-инфографика «Интересные музейные реликвии моего края».

В финале регионального этапа Арина примет участие в творческих заданиях: «Открытая дискуссия», «Я – лидер», «Интеллектуальный поединок», который состоится 16 февраля 2021 года.