Продолжается вакцинация от COVID-19 в Белгородском районе. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

Жителей Белгородского района активно агитируют привиться от COVID-19, рассказывая о пользе, необходимости и условиях вакцинации. Работа по информированию местных жителей идет в городских и сельских поселениях. В Ериковском сельском поселении сотрудники администрации раздают специальные памятки и проводят встречи, где отвечают на вопросы жителей о прививках.

Подобные мероприятия также проходят и в Новосадовском сельском поселении. О вакцинации и коронавирусной инфекции сообщают жителям сел Ближнее и Бессоновка, а в селе Карнауховка Крутологского сельского поселения провели встречу при участии заведующего Разуменской поликлиники.

На днях на базе Комсомольского фельдшерско-акушерского пункта вакцинацию прошли 70 человек. Медицинские работники провели аналогичную процедуру и на территории Никольского сельского поселения.