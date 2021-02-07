8 февраля в Белгороде ожидается самый большой за зиму снегопад. Фото со страницы Вконтакте мэра Белгорода Юрия Галдуна

Завтра, 8 февраля, с 18-00 и на весь день вторника в Белгороде ожидаются сильный снегопад. Пока самый большой за эту зиму. Движение автотранспорта будет очень затруднено. Об этом белгородцев предупредил мэр города Юрий Галдун сегодня в 4.58 утра на своей странице в соцсети, одновременно попросив воздержаться от поездок на автомобилях.

«Прошу, пожалуйста, не планируйте по возможности использование автотранспорта по делам, которые есть возможность отложить, не оставляйте припаркованные автомобили на улицах!»- призвал к сознательности градоначальник белгородцев.

Также мэр обратился к руководителям предприятий и владельцам магазинов с просьбой организовать уборку прилегающих территорий. «Нас всего 1364 человека (включая водителей и механизаторов) для уборки снега. У нас впереди 3 смены подряд. Давайте в этот раз все вместе. Каждый», - заключил мэр.