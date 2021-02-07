В Белгороде задержали серийного грабителя офисов микрозаймов

В Белгороде задержали грабителя офисов микрозаймов. Фото: "КП" Архив

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Белгородской области, в Белгороде оперативники задержали подозреваемого в серии разбойных нападений. По предварительным данным, на счету 39-летнего белгородца пять криминальных эпизодов. Последнее нападение произошло на одном из рынков города. Там мужчина похитил из офиса микрозаймов 85 тысяч рублей.

При задержании злоумышленник оказал сопротивление сотрудникам полиции. Но сотрудники полиции не позволили злоумышленнику уйти. При задержании он ранил одного из полицейских ножом. Сотруднику уголовного розыска оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.

До этого белгородец совершил четыре нападения на офисы микрозаймов и одно на продуктовый магазин. И это за каких-то пару недель! В общей сложности ему удалось похитить более 189 тысяч рублей. Во время нападений злоумышленник скрывал лицо под маской и капюшоном.

Санкции статьи Уголовного кодекса предусматривают ему наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет