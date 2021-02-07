В Шебекинском округе можно привиться от коронавируса в четырех точках. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Вакцинация от коронавирусной инфекции приобретает массовый характер. В Шебекинском городском округе работают четыре площадки, где жителям округа можно защитить себя от коронавируса, привившись. Правда, потребуется предварительная запись по телефону.

Прививки от смертельно опасной инфекции можно поставить в Шебекинской центральной районной больнице, в амбулаториях поселка Маслова Пристань, села Ржевка и села Новая Таволжанка.

Обратиться за этой услугой можно и в Большетроицкую районную больницу, записавшись там на прививку. Кроме этого, записаться на вакцинацию можно на сайте «Госулуг».