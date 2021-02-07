Волонтеры облагородили территорию вокруг памятника в Губкине

Волонтеры облагородили территорию вокруг памятника в городе Губкин. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В Губкинском городском округе волонтеры Победы вновь вышли на уборку территории. В этот раз они благоустроили территорию вокруг памятника, расположенного в микрорайоне Лебеди. Памятник посвящен воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Добровольцы помогли очистить от снега монумент и дорожку. Эта акция еще раз напомнила молодежи о подвиге предков, совершенном во время войны. В наших силах сберечь память о подвиге советского народа. Как написал губкинский поэт Михаил Бурцев в своем стихотворении: «Здесь падали воины, кровь проливая, чтоб жили мы мирно, не зная оков».