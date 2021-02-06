В Белгороде 7 февраля отметят день рождения… огнетушителя

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Почти каждый белгородец хоть раз в своей жизни видел, как выглядит огнетушитель – переносное или передвижное устройство для тушения пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. Официально первым огнетушителем считается тот, который был запатентован 7 февраля 1863 года в штате Вирджиния (США) инженером Аланом Креем.

Отметим, что первое применение стеклянных колб, заполненных водой, при тушении пожаров датируется еще XVII веком. Самый первый огнетушитель был создан в Англии, для его наполнения тоже брали воду. В России изобретатель Шефталь в конце XIX века создал взрывной огнетушитель «Пожарогаз», который успешно рекламировался и продавался, а инженер Лоран придумал углекислотный и пенный огнетушители. Со временем появились огнетушители, наполнителем для которых служил порошок. Такие огнетушители используются и в настоящее время.

Сейчас производство огнетушителей поставлено на конвейер. Для этого есть несколько причин. Во-первых, нужно соблюдать законы, предписывающие следование правилам техники пожарной безопасности, а для этого в каждом учреждении обязательно должны находиться проверенные огнетушители в установленном количестве. Необходимы огнетушители для сохранения автомобилей и другого личного имущества от огненной стихии.

Пожары ежегодно причиняют огромный вред людям. Белгородские спасатели советуют быть внимательными, осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. И пусть лучше огнетушитель будет в вашем доме, но им не придется воспользоваться, чем наоборот...