В Белгородской области сгорел садовый домик и автомобиль

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгородской области только за сутки сгорел садовый дом и авто, также пожарные за прошедшие сутки выезжали на ликвидацию последствия ДТП.

Сообщение о пожаре по улице Подгорная, что в Старом осколе, поступило вечером. Звонившие сообщили, что в садоводческом некоммерческом товариществе «Кукушкин хутор» горит садовый дом мансардного типа. Незамедлительно к месту происшествия выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 6, № 48 и № 7. К моменту прибытия огнеборцев кровля дома горела по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседнее строение. Пожал ужалось ликвидировать спустя полтора часа после вызова огнеборцев.

В результате происшествия погибших и госпитализированных в медицинское учреждение нет, но огонь повредил строение на площади 60 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В тот же день, но уже ночью, в 22 часа 53 минуты в микрорайоне Жукова Старого Оскола загорелся легковой автомобиль «ВАЗ-2112». Огонь повредил моторный отсек транспортного средства. Возможно причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Белгородской области 3 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП.