Актера Ефремова этапировали из Белгородской колонии. Фото: "КП" Архив

Актера Михаила Ефремова этапировали из колонии Белгородской области для участия в следственных действиях, сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области. В краском сообщении сказано, что сделано это в рамках сттатьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации на основании постановления главного следственного управления ГУ МВД России по Москве от 4 февраля 2021 года. В частности, говорится, что «осужденный Ефремов М.О. был эпатирован в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях».

Как стало известно их соцсетей, его адвокат Петр Хархорин рассказал, что он позвонил накануне вечером жене и сказал, что его куда-то вывозят».

Напомним, что Михаил Ефремов был осужден на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года. Актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.