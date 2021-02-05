Заведующая детсадом в Белгородской области попала под уголовное дело за служебный подлог

В отношении заведующей одного из детских садиков Старого Оскола возбудили уголовное дело. Как сообщили в областной прокуратуре, с 3 июня 2019-го по 24 июля 2020-го на должность уборщика руководство приняло женщину, которая фактически ничего не делала. Вместе с тем на ее счет перечислили 75 тысяч рублей зарплаты.

Материалы проверки прокуроры направили в Следственный комитет, по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ - служебный подлог.

Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой города.