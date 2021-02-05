Мошенники убедили жительницу Белгородской области взять кредиты на 550 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело ч.3 ст.159 УК РФ. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

58-летняя жительница Белгородского района стала жертвой мошенников. 2 февраля ей позвонил якобы сотрудник банка. Сказал, что некий мужчина получил ксерокопии паспорта белгородки и СНИЛСа, оформил генеральную доверенность и попытался взять от ее имени кредит на лечение. Звонивший предупредил женщину, что ее пытаются обмануть и что к делу могут быть причастны другие сотрудники финансового учреждения, поэтому он попросил сохранить разговор в тайне.

Затем мужчина переключил потерпевшую на свою «коллегу». А та убедила белгородку оформить «зеркальные» кредиты в банках, где мошенники могут воспользоваться доверенностью.

По словам женщины, аферисты все время были с нею на связи. Во время визита в банк просили не выключать телефон, чтобы все слышать. В результате белгородка взяла в одном из учреждении кредит в 300 тысяч рублей, в другом - 250 тысяч. После местная жительница обналичила деньги и перевела их на указанные мошенниками счета. После чего те заверили женщину, что теперь она может спать спокойно.

Вскоре белгородка заподозрила обман и обратилась в полицию. Как сообщили в региональном УМВД, по данному факту возбудили уголовное дело ч.3 ст.159 УК РФ («мошенничество»). Правоохранители устанавливают личность преступников.