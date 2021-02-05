В Белгородской области на выходных резко похолодает до -23 градусов

7 февраля обойдется без существенных осадков. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным белгородских синоптиков, 6 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 9-14º мороза, днем столбик термометра покажет 5-10º ниже нуля. В Белгороде ночью ожидается - 11..-13º, днем немного теплее: -7...-9º .

В воскресенье, 7 февраля, обойдется без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Но морозы наберут обороты. Температура воздуха ночью составит -18..-23º, на юго-востоке области -13..-18º, днем - 10...15º ниже нуля. В Белгороде ночью -19...-21º, днем - 12...14º ниже нуля.