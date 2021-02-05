Восемь белгородцев скончались от коронавируса за сутки

У 170 белгородцев за минувшие сутки выявили коронавирус. Об этом сообщил региональный оперштаб 5 февраля. Общее количество заразившихся COVID-19 выросло до 28 295.

Еще 145 человек выздоровели. Всего окончивших лечение 23 785. Восемь пациентов скончались за последние 24 часа. Количество летальных исходов увеличилось до 400.

Находятся в стационарах 1042 человека, на амбулаторном лечении - 3068.

Прошли вакцинацию: двукратно - 2253, получили 1 компонент - 29679. Всего записались на иммунизацию - 36 151.