В Белгороде столкнулись две иномарки и пескоразбрасыватель: пострадали три человека

Авария с участием трех машин произошла на улице Волчанской Белгорода. 5 февраля около 8.45 водитель «Тойоты Короллы» двигался в направлении поселка Разумное. 41-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную. Там он врезался в «Рено Каптюр», им управлял 39-летний мужчина. После этого вторая иномарка столкнулась с двигавшимся сзади автомобилем коммунальной службы - пескоразбрасывателем.

Как сообщили в региональном УМВД, в результате аварии за медицинской помощью обратились водитель «Тойоты» и два пассажира «Рено» – мужчины 41 года и 34 лет.