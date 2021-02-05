Шесть детсадов построят в Белгородской области в 2021-м

Шесть новых детских садов построят в Белгородской области в 2021-м. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства 5 февраля. Среди объектов - три в Белгороде: на 99 мест на улице Орлова, на 150 на улице Апанасенко и в микрорайоне Крейда на 145 малышей.

Кроме того, детский сад на 180 мест планируют построить в микрорайоне Дубрава Старого Оскола, на 99 ребят - в Валуйках, новый корпус к дошкольному заведению появится в селе Владимировка Ивнянского района.

Ввод всех этих учреждений даст дополнительно почти 700 новых мест для малышей.

В 2021 году за счет областного бюджета начнется строительство детского сада на 145 мест в микрорайоне Журавлики Губкина и нового корпуса на 40 мест к детсаду № 10 в Алексеевке. Их ввод намечен на 2022 год.