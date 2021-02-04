В Белгороде спасатели достали кота с дерева высотой с четырехэтажный дом

фото: предоставлено ГУ МЧС по Белгородской области.

Встревоженная жительница Белгорода позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу 4 февраля в 14.44. Женщина рассказала, что по адресу: 1-й Мичуринский переулок в районе дома №8, - высоко на дереве, приблизительно на уровне четвертого этажа уже долгое время сидит ее кот и не спускается на землю. Кот жалобно мяукал. А все попытки белгородки выманить животное не увенчались успехом.

Как поясняют эксперты, дело в том, что у котов когти загнуты таким образом, что дают им опору при движении вверх, но удержаться при спуске невозможно. Спускаться надо так же, как и забираться, то есть задом. Не у каждого животного это получается, особенно если оно испугано.

По указанному адресу выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 1 и городские спасатели.

- С помощью автолестницы специалисты поднялись на помощь животному, сняли его с дерева и передали счастливой хозяйке, которая поблагодарила спасателей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.