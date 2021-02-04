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В Белгородской области за сутки поймали 16 пьяных водителей

Еще на 82 автомобилистов составили материалы, потому что не пропустили пешеходов
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Три человека наказали за выезд на встречку.

Три человека наказали за выезд на встречку.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

482 нарушения правил дорожного движения выявили сотрудники Госавтоинспекции во время суточных рейдов. От вождения отстранили 16 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также трех ранее лишенных прав.

Уделили внимание гаишники и профилактике наездов на пешеходов. На водителей, которые не пропускали пешеходов, составили административные дела. Их оказалось 82. На белгородцев, которые пересекали дорогу в неположенном месте, тоже оформили документы - 89 материалов. Еще восемь - за неиспользование световозвращающих элементов.

По итогам массовых проверок водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей привлекли к ответственности 32 автомобилистов. Также зафиксировали полицейские три нарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения.